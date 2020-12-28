الجروان يروي سيرته في «أيام وذكريات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عن منشورات القاسمي، صدر كتاب جديد بعنوان «أيام وذكريات» تأليف المستشار والدبلوماسي عبدالرحمن بن علي الجروان.

يستعرض المؤلف خبرات عميقة جديرة بالتعرف إليها واكتشافها، بدءاً من نيله شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بغداد التي تخرج فيها عام 1972، ثم لعبه أدواراً مختلفة في الحياة الاجتماعية الدبلوماسية والمهنية والسياسية في دولة الإمارات. ويقول الجروان عن كتابه: «سيرتي ليست مقتصرة على البعد الشخصي، فقد أكرمني الله بأن عشت شبابي في مرحلة بالغة الحساسية، وبعد ذلك مررت بمراحل عديدة عايشت خلالها شخصيات مهمة تركت بصماتها على مستوى الوطن والمنطقة والعالم، وتشكلت لدي انطباعات وتصورات حاولت أن أضمنها في هذه السيرة لعلها تكون مفيدة للقارئ الكريم». ويضيف: «بهذا تكون سيرتي مزيحاً من السرد القصصي والتدوين التاريخي لمراحل مهمة من مسيرة بلدي الإمارات، لقد حاولت في سياق حديثي عن محطات حياتي تسليط الضوء قدر الإمكان على منعطفات مهمة من تاريخ المنطقة وفي مقدمتها لحظة تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 على أيدي المؤسسين الأوائل الذين لهم في قلوبنا محبة لا تنقضي مع الزمن».

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