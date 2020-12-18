رأس الخيمة تكشف تفاصيل احتفالات الألعاب النارية بـ2021 في «المرجان»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا لتنظيم احتفالات رأس السنة في رأس الخيمة عن بدء الاستعداد لاحتفالات رأس السنة 2021 بأسلوب مبتكر ومميز يحقق السلامة العامة لأفراد المجتمع في ظل الظروف الراهنة.

ويتضمن العرض تشكيلات مختلفة من الألعاب النارية العائمة فوق سطح البحر مقابل جزيرة المرجان على امتداد أربعة كيلومترات مع تناغم مقطوعات موسيقية مميزة وذلك لمدة 10 دقائق متواصلة بداية العام الجديد.

وقال متحدث باسم اللجنة المنظمة للاحتفالات: إن «ظروف جائحة كوفيد-19 فرضت علينا التعامل مع احتفالات رأس السنة بأسلوب جديد وطموح، إذ سيتم تصوير وبث العرض بشكل فريد يتيح للجمهور الاستمتاع بمتابعة العرض من منازلهم. وتتضمن الفكرة الأبرز في هذا العرض المباشر بث رسالة الأمل والتفاؤل، إضافة إلى الفخر بالإنجازات ومواصلة ترسيخ مكانة الدولة بشكل عام، والإمارة بشكل خاص في مواجهة التحديات».

وأضاف «نتوجه بالشكر الجزيل للجمهور الذي أثرى تجاربنا السابقة وندعوهم لمواصلة الحضور ولكن بشكل مختلف ومميز فرضته علينا الجائحة، إذ قررت اللجنة بث العرض على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من الساعة 11:45 مساءً» في ليلة رأس السنة.

وذكرت اللجنة أنها ألغت جميع الفعاليات العامة المعتادة بناء على مستجدات الوضع الصحي، من بينها إغلاق منصات المشاهدة العامة وإغلاق الشاطئ العام على الشارع الواصل بين قرية الحمرا وجزيرة المرجان، وإغلاق الشاطئ البحري العام مقابل مساكن أبراج المارينا في قرية الحمرا، وإغلاق منطقة المواقف العامة التي كانت تقام ضمن احتفالات العام الجديد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إلغاء الفعاليات العامة في الشواطئ ومنطقة الألعاب في جزيرة المرجان.

وسجلت رأس الخيمة رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، عن فئتي أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد وأطول شلال من الألعاب النارية بحضور لجنة تدقيق وتحكيم متخصصة من «غينيس»، وارتفع بذلك عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة في الموسوعة إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاث سنوات فقط.



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