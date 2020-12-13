السويد تواجه نقصاً في موظفي الرعاية الصحية

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

تواجه السويد نقصاً في عدد موظفي الرعاية الصحية، مع تزايد عدد الاستقالات، بعد عام صعب من رعاية مرضى «كوفيد-19»، طبقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء في تقرير لها أمس.

وقالت رئيسة الرابطة السويدية لموظفي الرعاية الصحية، سينيفا ريبيرو، إن الوضع «رهيب».

وأضافت أنه حتى قبل الموجة الأولى من الوباء، في مارس الماضي، كان هناك «نقص في عدد الممرضات المتخصصات، خصوصاً في وحدات العناية المركزة».

ويظهر التطور أنه حتى الدول التي لديها أنظمة رعاية صحية عالمية، تكافح الآن لمواجهة أزمة «كوفيد-19»، وهذا الأسبوع ارتفعت القدرة الاستيعابية للعناية المركزة في استوكهولم إلى 99%، ما يضع المدينة في حالة من الذعر، ويثير دعوات إلى المساعدة.

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