فيلم «خورفكان» يضيء على بطولات جسّدها أهل المدينة

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

يسلّط الفيلم الملحمي التاريخي «خورفكان» الضوء على سلسلة من الأحداث البطولية التي جسّدها أهل المدينة من أبناء الساحل الشرقي لدولة الإمارات خلال الفترة من 1507 وحتى 1534 في صدّ الغزو البرتغالي.

وتعرض قناة الشارقة قصة إنتاج الفيلم - المقتبس عن مؤلف تاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - الخميس المقبل، ويعاد بثّه في اليوم التالي، وتبرز القصة الجهود التي بذلت خلف كاميرات اثنين من أبرز المخرجين العالميين، هما الإيرلندي موريس سويني، والبريطاني بين مول، إذ أعدته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ليتعرّف الجمهور إلى حكاية صناعة العمل، واكتشاف حجم العمل الذي تم من أجل إنتاجه.

وتظهر قصة إنتاج الفيلم مدى الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أولاها صاحب السمو حاكم الشارقة للعمل، إذ سيكشف للجمهور زيارات سموه الشخصية لمواقع التصوير، ومتابعته لاختيار الشخصيات والسينوغرافيا، التي تعكس خصوصية تلك الفترة وتتناسب معها، كما ينقل العمل اهتمام سموه بجهوزية وملاءمة المساحات البصرية التي شكّلت مسرحاً للملحمة السينمائية، والتي أراد لها أن تترسّخ في ذاكرة الأجيال كنموذج للمقاومة والتضحية التي قدّمها أهالي المدينة للدفاع عن أرضهم.

وتتخلل قصة العمل سلسلة من المقابلات مع نجوم الفيلم، ومن بينهم رشيد عسّاف، وقيس الشيخ نجيب، وماهر صليبي، ومن الإمارات أحمد الجسمي، وحبيب غلوم، ومحمد العامري، وآخرون، كما ترصد آراءهم وانطباعاتهم حول العمل، والتقنيات التي اعتمدوا عليها في تجسيد الأدوار، ومدى تأثير النصّ على العمل وأهميته، وستجول الكاميرا في مواقع التصوير لتنقل رؤية المنتجين والمخرجين والفنيين.

ويعرض العمل تقنيات التصوير المبتكرة التي روعيت خلال إنتاج فيلم «خورفكان»، وصولاً إلى اختيار المواقع، وتطبيق أحدث التقنيات للوصول إلى المشاهد السينمائية التي ضمّت خدعاً بصرية متقنة، ومؤثرات صوتيّة، ومعايير ضوئية فنية منحت العمل بعداً آخر، إلى جانب عمليات المكياج السينمائي، مروراً بالمراحل التي مرّ بها بناء المدينة التاريخية بالكامل، وما يترافق معها من سفن وقوارب ومعدات وأدوات حربية، صنعت جميعها بشكل خاص من أجل العمل.

يشار إلى أن الفيلم الملحمي التاريخي «خورفكان» يعرض بمسرح خورفكان في 15 و16 الجاري، وبصالات سينما في 17 الجاري.

- الفيلم يجمع نخبة من النجوم الإماراتيين والعرب.

- مشاهد سينمائية ضمت خدعاً متقنة ومؤثرات صوتية.

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