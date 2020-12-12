باربرا وندسور ترحل عن 83 عاماً

المصدر: لندن ■رويترز

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس، نقلاً عن بيان أصدره زوج الممثلة البريطانية باربرا وندسور، أن الممثلة التي اشتهرت بدور «بيجي ميتشل» في مسلسل «إيست إندرز» توفيت عن عمر ناهز 83 عاماً.

وقال سكوت ميتشيل، زوج وندسور، في بيان نقلته وسائل الإعلام: «ببالغ الحزن يمكنني تأكيد أن زوجتي العزيزة باربرا توفيت مساء الخميس في دار رعاية بلندن».

وتابع «وفاتها ناجمة عن معاناتها من مرض الزهايمر (خرف الشيخوخة) وتوفيت باربرا في النهاية بسلام، وأمضيت الأيام السبعة الماضية بجوارها».

وجرى تشخيص إصابة وندسور بالمرض في 2014، وانتقلت للعيش في دار للرعاية هذا العام.

وظهرت أول مرة في دور «بيجي ميتشل» في المسلسل عام 1994، وتوقفت عن العمل في المسلسل لدواعٍ صحية عام 2003 قبل أن تعود له في 2005.

وتركت وندسور المسلسل المستمر منذ فترة طويلة في 2009، قائلة إنها تريد أن تمضي وقتاً أطول مع زوجها الذي ارتبطت به عام 2000.

وقبل مسلسل «إيست إندرز»، اشتهرت وندسور في الغالب كممثلة كوميدية. وكان أول ظهور لها كممثلة في فيلم «ذا بلز أوف سانت ترينيان» (أجراس سانت ترينيان) عام 1954.

- أول ظهور في «أجراس سانت ترينيان» عام 1954.

- شُخّصت إصابتها بمرض الزهايمر في 2014.

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