"القاهرة السينمائي" يتدارك تجاهل محمود ياسين..تكريم في ختام المهرجان

المصدر: متابعة- حياة الحرزي

كشف الناقد طارق الشناوي، أنه "سيتم تكريم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42".وعلقت أسرة الفنان محمود ياسين على هذا القرار على لسان ابنه عمرو محمود ياسين، وذلك ، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "المحور" قال فيها "تدارك المهرجان لأمر تكريم اسم الفنان محمود ياسين بعد رحيله لن يزيده شيء، ولكن تكريمه يعد إضافة للمهرجان".

واستنكر عمرو محمود ياسين، في وقت سابق تجاهل وغفلة مهرجان القاهرة عن تكريم والده في حفل الافتتاح،

وأعلنت أسرة الراحل محمود ياسين، عن غضبها واستنكارها لعدم تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمشواره الفني بعد رحيله الذي مر عليه 40 يوما. فيما اعتبرت الفنانة شهيرة، زوجة محمود ياسين أن عدم تكريم المهرجان له "سقطة كبيرة"، بحسب تعبيرها، وأكدت أن زوجها كان نجما استثنائيا بشهادة الجميع. وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل، عبر حسابها على "فايسبوك" "نحن لا يفرق معنا هذا التكريم، والدي تكرم مرتين من مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن الأمر يفرق مع الناس جدا، نشكركم على مشاعركم الحلوة، تكريم النجم محمود ياسين إضافة لأي مهرجان، شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير الذي حبكم له هو أهم وأكبر تكريم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news