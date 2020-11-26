كمامات من الألماس واللؤلؤ

المصدر: طوكيو - رويترز

يمكن الآن لأيقونات الموضة في اليابان حماية النفس من فيروس «كورونا» بنوع من البذخ والترف.. كمامات مرصعة بالألماس واللآلئ يبلغ ثمن الواحدة منها مليون ين (9600 دولار).

فقد بدأت سلسلة «ماسك.كوم»، التابعة لشركة «كوكس»، في بيع الأقنعة المصنوعة يدوياً، الأسبوع الماضي، بهدف إدخال البهجة على اليابانيين وتحفيز المبيعات في صناعة الأزياء التي أصابها الكساد بسبب جائحة «كوفيد-19». وتُرصع كمامة الألماس بألماسة 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة من كريستال سواروفسكي، بينما يزدان قناع اللؤلؤ بنحو 330 من لآلئ «أكويا» اليابانية.

وقالت أزوسا كاجيتاكا، التي تعمل في متجر الشركة بالقرب من محطة طوكيو: «معنويات الجميع منخفضة بسبب (كورونا)، ومن الجميل أن يشعروا بقدر من البهجة عند رؤية واحد من هذه الأقنعة المتلألئة».

وأضافت: «صناعة المجوهرات والنسيج أيضاً في حالة ركود بسبب فيروس (كورونا)، لذا أقدمنا على هذه الخطوة في إطار مشروع للمساعدة في إنعاش اليابان».

والأقنعة اليابانية ليست الأغلى في العالم، فهناك قناع ثمنه 1.5 مليون دولار مصنوع من 250 غراماً من الذهب عيار 18 قيراطاً، من تصميم محال «إيفل» الإسرائيلية للمجوهرات.

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