«قصر الوطن» يتزيّن بألوان العَلَم الإماراتي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

يحتفل «قصر الوطن» باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، ويدعو الزوار إلى المشاركة بهذه المناسبة، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، التي تبرز مسيرة التنمية المستدامة والإنجازات الوطنية الشاملة. وتجسيداً لمشاعر الولاء والانتماء بهذه المناسبة، ستتزيّن الواجهة الخارجية لـ«قصر الوطن» بألوان العَلَم الإماراتي عند الساعة 7:15 مساءً، وسيعقب ذلك عزف النشيد الوطني للدولة، ومن ثم عرض الضوء والصوت المميز عند الساعة 7:30 مساءً، الذي يبرز روعة وبهاء القصر، ويستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة. وستتاح الفرصة للزوار للفوز بالعديد من الهدايا التذكارية، من خلال السحب الذي سينظم عند بداية كل ساعة.

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