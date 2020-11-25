«تحدي الجري 2020».. دبي ميدان رياضي واسع لعشاق الرياضة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه تحدي دبي للياقة 2020 دعوته إلى سكان دبي، والإمارات عموما، للمشاركة في تجربة جري فريدة من نوعها، حيث تنطلق فعالية تحدي دبي للجري المجانية، الأكبر من نوعها على مستوى المدينة، بعد غد، حيث ستتحول دبي بكاملها إلى ميدان رياضي واسع مناسب لكل الأعمار، من مختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية، وسيتاح لكل المشاركين المجال للاحتفال بالإنجاز الذي يحققونه، بكونهم الأوائل أو الأسرع أو من اجتازوا المسافة الأبعد.

ويمكن للجميع الجري أو الهرولة أو المشي مع أفراد العائلة والأصدقاء للمسافة التي يختارونها، وضمن المسار الذي يفضلون الانطلاق منه، سواء كانوا عدّائين متمرّسين، أو مبتدئين يرغبون في تنمية مهاراتهم في رياضة الجري، وسيتسنى للمشاركين، من عائلات وزملاء، إبراز كامل إمكاناتهم وتحدي أنفسهم، من خلال الانضمام إلى مسارات متنوعة، والجري لمسافات يختارونها هم بالتوقيت الذي يناسب رغبتهم.

ويجسّد تحدي دبي للجري التنوع الكبير والغني الذي تتميز به مدينة دبي، وسيشهد الحدث المجاني أيضاً شراكة خاصة مع حملة «التعليم دون انقطاع»، التي تنظمها «دبي العطاء» لدعم الطلاب الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية بتحديات هذا العام.

ويلتزم تحدي دبي للياقة بتوفير بيئة آمنة للجميع أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، وتبقى الصحة العامة والسلامة من أهم الأولويات طيلة مدة الحدث، ويُنصح الجميع بالتقيد بكل الإجراءات الوقائية الصادرة والتدابير الاحترازية، بما في ذلك إجراءات التباعد الاجتماعي.

ويدعو التحدي المشاركين في يوم الفعالية إلى التقاط صورة لأنفسهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحرص على ذكر @dubaifitnesschallenge، واستخدام وسم #DubaiRun للحصول على فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم.

ودعت الجهة المنظمة إلى التسجيل في موقع الفعالية الإلكتروني www.dubairun.com.

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