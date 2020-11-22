أول ظهور أمام الجمهور لـ «باندا هولندي»

المصدر: رينن (هولندا) - أ.ف.ب

كان زوار حديقة «أوهاندس» للحيوانات، أول من أمس، على موعد مع أول ظهور علني أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق، ولد في هولندا، وقد بلغ الشهر السابع من عمره تقريباً.

ففي مناسبة إعادة فتح الحديقة، بعدما أغلقت مؤقتاً بسبب تدابير احتواء جائحة «كوفيد-19»، أمكن لزوارها أن يشاهدوا، للمرة الأولى، ذكر الباندا «فين تشينغ».

وقالت جوزي كوك، المسؤولة بالحديقة الواقعة في رينن بوسط هولندا: «أعتقد أنه بخير، فأمه موجودة، وهو يشعر بالأمان، وهذا بالتالي أمر جيد».

وأشارت كوك إلى أن الباندا «عاش في الحضانة لبضعة أشهر بدايةً، ثم خرج منها تدريجياً، وبدأ يمشي، وها هو الآن يتسلق ويقع».

ووُلد «فين تشينغ» في الأول من مايو الفائت من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين، أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 لمدة 15 سنة.

وكلمة «فين» في اسم الباندا الصغير، هي اختصار يشير باللغة الصينية إلى الرسام الهولندي فنسنت فان غوخ، في حين تعني كلمة تشينغ «نجمة».

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