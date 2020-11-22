جائزة إيمي لحاكم نيويورك لبراعته في استخدام التلفزيون

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون، أمس، منح حاكم نيويورك أندرو كومو جائزة إيمي تقديراً لـ«استخدامه البارع للتلفزيون» خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وقالت الأكاديمية في بيان إن الحاكم، الذي حصل شقيقه كريس - المذيع بشبكة «سي إن إن» على عدة جوائز إيمي، سيحصل على «جائزة مؤسسي إيمي الدولية» تقديراً لقيادته خلال جائحة «كوفيد-19» واستخدامه البارع للتلفزيون، لإبلاغ وتهدئة الناس حول العالم.

ومنذ بداية شهر مارس، عقد كومو 111 إحاطة تلفزيونية يومية متتالية لإبلاغ الجمهور بمستجدات جائحة فيروس كورونا، حيث كانت ولايته البؤرة الأولى لتفشي المرض في الولايات المتحدة. ووفقاً للأكاديمية، فقد جذبت الإحاطات 59 مليون مشاهد.

وتضمنت الإحاطات الكشف المؤثر في أوائل أبريل عن إصابة شقيقه كريس بالفيروس.

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