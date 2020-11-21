«سكي دبي».. «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز «سكي دبي»، للعام الخامس على التوالي، بجائزة «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم»، ضمن «جوائز التزلج العالمية» (World Ski Awards) المرموقة. وتعد «جوائز التزلج العالمية» أرقى برنامج للجوائز في قطاع سياحة التزلج، وتغطي مجموعة واسعة من الفئات التي تتنافس فيها أفضل المنتجعات والفنادق وشركات قطاع التزلج، من مختلف أنحاء العالم. وتم ترشيح «سكي دبي» ضمن ثمانية منتجعات تزلج داخلية معروفة عالمياً، من مصر وألمانيا والصين وإسبانيا واسكوتلاندا ونيوزلندا وهولندا، وتم الإعلان عن فوزه بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات العاملين في قطاع التزلج وزبائنه.

وأسهم «سكي دبي» في تحقيق نمو ضخم للسياحة الرياضية بالمنطقة، مع تعزيز ثقافة الرياضات الشتوية في دولة الإمارات، ويقوم سنوياً بتعريف ما يصل إلى 80 ألف شخص إلى رياضة التزلج على الجليد، أو ركوب ألواح التزلج على الثلج. كما عززت المنشأة المتطورة نفسها كموقع مهم لاستضافة المنافسات الدولية، من خلال احتضانها لعدد من الفعاليات المرموقة، مثل: مختلف دورات بطولة الإمارات للسكي والتزلج على الثلج، وكأس العالم للتزلج على الجليد، وبطولة كأس العالم لركوب ألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، لتجذب المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في ازدهار قطاع السياحة بدولة الإمارات.

وقال المدير العام للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في «ماجد الفطيم»، محمد العتري: «هذه الجائزة خير شهادة على شغف وتفاني فريق (سكي دبي)، والذي يضمن، دائماً، استمتاع زوارنا بتجربة عالمية وخدمة استثنائية، وتدفعنا لنتجاوز الحدود المعتادة باستمرار. يسعدنا ويشرّفنا في (سكي دبي) أن يتم تكريم امتيازنا من قبل أقراننا في قطاع التزلج، ومن قبل زوّارنا، الذين صوّتوا لنا، ومكنونا من الحصول على هذا اللقب المرموق».

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