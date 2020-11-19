مجلة بيبول: مايكل بي جوردن أكثر الرجال جاذبية لعام 2020

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

منحت مجلة بيبول الأميركية الممثل مايكل بي جوردن (33 عاماً)، لقب أكثر الرجال جاذبية لعام 2020.

وقال جوردن، تعليقاً على فوزه باللقب: «إنه أمر رائع». وأضاف: «الجميع كان يمزح، دائماً، ويقول ربما لن تحصل على هذا اللقب أبداً». ويشتهر جوردن بفيلم «كريد»، مع الممثل الشهير سيلفستر ستالوني، وبلاك بانثر.

وقال جوردن، الذي يحب قيادة السيارات والطبخ ولعب الألعاب الإلكترونية، إن سر ثقته بنفسه «إدراك أنه لا يستطيع جعل الجميع سعداء».

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