حكاية «سايمون وغارفنكل» إلى الشرق الأوسط من بوابة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم «دبي أوبرا» بالتعاون مع «ماك غلوبال»، الشركة الرائدة في قطاع الترفيه، حكاية ثنائي الروك الشعبي الشهير من خلال العرض المميز «قصة سايمون وغارفنكل»، والذي يتم تقديمه يوم السبت 19 ديسمبر في عرضين عند الساعة 2 ظهراً والساعة 8 مساءً. ويستعيد هذا العرض الموسيقي المسرحي الرحلة الفريدة لثنائي الروك الشعبي، بول سايمون وآرت غارفنكل، والمعروفين باسم «سايمون وغارفنكل». هذا الحفل النابض بالحيوية باستخدام أحدث تقنيات الفيديو والإضاءة والأجواء الحماسية التي تحييها فرقة كاملة، يسلّط الضوء على فترتي نجاح وتراجع واحد من أنجح الثنائيات في تاريخ الموسيقى على الإطلاق. وعقب جولته التي حققت نجاحاً كبيراً في المملكة المتحدة، واستقطابه جماهير غفيرة من حول العالم؛ يحطّ عرض «قصة سايمون وغارفنكل» رحاله لأول مرة في الشرق الاوسط من بوابة دبي، ليصحب الحضور في رحلة مشوّقة عبر فترتي نجاح وتراجع الثنائي الشهير، باستخدام شاشات العرض لمقاطع الفيديو الأصلية، وأشهر الأغاني، كما يعيد العرض سرد بداية الثنائي المتواضعة «توم آند جيري»، ونجاحه لاحقاً كأحد أفضل الفرق الموسيقية ذات الأعمال الأكثر مبيعاً في فترة الستينات، فضلاً عن انفصال الثنائي المحزن عام 1970؛ وأخيراً، لمّ الشمل من جديد عبر ألبوم The Concert in Central Park عام 1981.

رحلة مشوقة عبر فترتي نجاح وتراجع الثنائي الفني الشهير.

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