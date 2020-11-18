الشاعر الإسباني فرانسيسكو برينز يفوز بجائزة سرفانتس

المصدر: مدريد - د.ب.أ

أعلن في العاصمة الإسبانية مدريد، أن الشاعر الإسباني فرانسيسكو برينز سيحصل على جائزة «سرفانتس» السنوية. وقال وزير الثقافة خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس، إن هذا الشرف سيمنح لبرينز (88 عاماً)، والذي يعد على نطاق واسع أحد أهم الشعراء الإسبان خلال النصف الثاني من القرن الماضي. ومن أعماله الأكثر شهرة «إل أوتونو دي لاس روساس» (خريف الورود). وقال رودريجيز أوريبس، إن شعر برينز يراوح «من الملموس إلى الميتافيزيقي والروحي»، ويسعى دائماً «من أجل الجمال والخلود». وتعد جائزة «سرفانتس» أهم جائزة أدبية في العالم الناطق بالإسبانية، وتبلغ قيمتها 125 ألف يورو (148 ألف دولار).

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