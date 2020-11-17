"Covid-25" يتصدر التريند.. ومغردون: في انتظار رمضان 2021

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

اجتاح هاشتاغ "Covid 25#" التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الفنان المصري يوسف الشريف عن مسلسله الجديد الذي يحمل هذا الاسم، ومن المقرر أن يعرض في رمضان 2021.

ونشر الشريف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر للمسلسل الجديد الذي قامت بتأليفه زوجته إنجي علاء، ومن إخراج أحمد جلال، ومن إنتاج سينرجي، معلقاً: "يارب يبقى خير".

واستقبل جمهور الفنان الذي اشتهر بتقديم أعمال تجمع بين الغموض والإثارة، بحفاوة كبيرة مرددين عبارتهم الشهيرة "شابوه يوسف الشريف"، متوقعين أن يتصدر المسلسل قائمة أفضل عمل درامي في رمضان المقبل.

من جانبه علق الفنان أحمد أمين، بطل مسلسل "ماوراء الطبيعة" الذي يعرض على "نتفليكس" حاليا، بقوله: "مبروك ..مبروك وفي انتظار الحلاوة كلها زي ما اتعودنا منك".

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