مذكرة تفاهم بين جامعة الفلاح واقتصادية دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت جامعة الفلاح مذكرة تفاهم مع اقتصادية دبي، بهدف دعم مجالات التعليم كافة، وتحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في المجالات الأكاديمية، والعلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير العمل الأكاديمي وتحسين المخرجات التعليمية في الجامعة من جهة، والنهوض بالتعليم العالي والمهني، بناءً على أعلى المعايير والمقاييس التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى. وجرى توقيع الاتفاقية عن بُعد، التزاماً بالإجراءات الاحترازية ، لمنع انتشار «كوفيد-19»، حيث وقع الاتفاقية علي إبراهيم محمد، نائب المدير العام في اقتصادية دبي، والبروفيسور عدي عصام عريضة رئيس جامعة الفلاح.

وبموجب الاتفاقية يحصل موظفو اقتصادية دبي على منح دراسية متنوعة، تشمل جميع الموظفين والأقارب من الدرجة الأولى تصل إلى 20%، وذلك بهدف تشجيع الإقبال على التعليم، خصوصاً في المجالات والتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news