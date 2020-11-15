حبيب الياسي: عراقي في أغنية «بلا سبب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انتهى المطرب الإماراتي حبيب الياسي من تسجيل أحدث أعماله الغنائية باللهجة العراقية، وتحمل عنوان «بلا سبب»، وهي من كلمات حيدر نجن، وألحان الفهد، وتوزيع مهند خضر، ومن إنتاج شركة «إتش برودكشن» للإنتاج الفني للمنتج الإماراتي علي الياسي، وتم التسجيل باستديوهات الشركة في أبوظبي. وعن غنائه باللهجة العراقية للمرة الأولى قال الياسي: «وفقني الله في تلك الأغنية التي تم اختيارها منذ بداية العام، لكن نظراً لأزمة فيروس كورونا التي يشهدها العالم تم تأجيلها، لكننا انتهينا الآن وسيتم طرحها خلال أيام». وأضاف: «فكرة الأغنية جديدة، وإتقاني للهجة العراقية يعود إلى كوننا نعيش في الإمارات وسط كم كبير من الملحنين والشعراء والموسيقيين العراقيين الذين لهم بصمة واضحة في العديد من الأعمال العراقية والعربية المتواجدة على الساحة، وبالتالي كان من السهل إتقانها». وكشف الياسي عن تحضيره لأغنية وطنية يتم التجهيز لها خلال هذه الأيام لطرحها تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49 الشهر المقبل.

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