«جو بايدن» الياباني يصبح نجماً

المصدر: طوكيو - رويترز

جذب رئيس بلدية في اليابان الاهتمام على الإنترنت، بعدما اكتشف أن اسمه يمكن أن يُنطق «جو بايدن» مثل الرئيس الأميركي المنتخب. وأثار أوميدا ضجة في وسائل الإعلام والإنترنت، خلال الأيام الماضية، وتحوّل إلى نجم عالمي في وسائل الإعلام.

كان يوتاكا أوميدا (73 عاماً)، رئيس بلدية بلدة ياماتو النائية بجنوب غرب اليابان، التي يقطنها 15 ألف شخص، يتابع التغطية لفرز أصوات الناخبين الأميركيين مع أفراد أسرته عندما اكتشف للمرة الأولى أن الحروف الصينية التي تُستخدم لكتابة اسمه يُمكن أن تُنطق بطريقة تشبه نطق اسم جو بايدن.

وقال: «أنا مندهش حقاً.. قيل لي إنني ذُكرت في نشرات الأخبار باليابان، وكنت في طوكيو وسمعت أنني أصبحت موضوعاً إخبارياً في الولايات المتحدة أيضاً».

واقترح البعض على أوميدا السفر إلى واشنطن للقاء بايدن أو دعوته إلى ياماتو، لكنه ذكر أنه سيكتفي حالياً برسالة تهنئة.

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