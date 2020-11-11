«إغلاق».. كلمة 2020 باختيار قاموس «كولينز»

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

بينما أمضت حكومات العالم أغلب الأوقات عام 2020 في محاولة لاحتواء تفشي جائحة «كورونا»، اختارت المؤسسة التي تصدر قاموس «كولينز» كلمة «إغلاق» (أو LOCKDOWN) لتكون كلمة العام في 2020.

وقالت مؤسسة قاموس كولينز، أول من أمس، إن الكلمة التي وصفتها في تعريفها بأنها «فرض قيود صارمة على السفر والتفاعل الاجتماعي وارتياد الأماكن العامة»، اختيرت لأنها «تجربة موحدة لمليارات الأشخاص في أنحاء العالم».

وكانت هناك ست كلمات أخرى - من أصل 10 كلمات أدرجت على القائمة القصيرة المختصرة للأسماء الجديدة هذا العام - مرتبطة بالوباء، من بينها «فيروس كورونا» و«العزل الذاتي» و«التباعد الاجتماعي».

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