سكان برلين يودعون بشكل مؤثر مطار الحرب الباردة

المصدر: برلين ■د.ب.أ

استضاف مطار تيجيل في برلين آخر رحلاته أمس، وهي طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، وسط تهليل ونافورة مياه أطلقتها سيارات الإطفاء بالمطار على سبيل التحية.

ونظراً لتاريخه الطويل في الحرب الباردة، يشعر كثيرون من سكان برلين بارتباط عاطفي بالمطار الذي بدأ بإرسال الإمدادات إلى برلين الغربية عندما حاصرتها القوات السوفييتية عام 1948. وكتب كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي «شكراً لك تيجيل». ويأتي إغلاق مطار تيجيل بعد أيام من افتتاح مطار برلين الدولي الجديد على الجانب الآخر من المدينة، متأخراً تسع سنوات عن الموعد الذي كان محدداً لذلك.

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