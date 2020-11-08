نيويورك تقاضي «سوذبيز»

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك الأميركية، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية على دار «سوذبيز» للمزادات، متهمةً إياها بتسهيل استخدام أحد زبائنها الرئيسين شهادات إعفاء ضريبي دون وجه حق. واعتبرت المدعية العامة أن الدعوى تشكّل استكمالاً لنزاع سابق بين نيويورك وشركة «بورسال إكويتيز»، التي يملكها جامع أعمال فنية، لم تشِر المدعية العامة إلى اسمه صراحة.

وكان جامع الأعمال الفنية اعترف في إطار تسوية ودية مع ولاية نيويورك عام 2018 بأنه استفاد من إعفاءات ضريبية على شراء الأعمال الفنية عامي 2010 و2015، بفضل شهادات إعادة بيع مخصصة أصلاً لتجار الأعمال الفنية، مع أنه لم يكن تاجراً ولا كان ينوي إعادة بيع الأعمال. ونفت «سوذبيز» بشدّة ما وصفته بـ«الادعاءات التي لا أساس لها».

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