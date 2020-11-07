الدراما تتجه إلى الروايات.. وتستنجد بـ «نجيب محفوظ»

المصدر: إيناس محيسن ■أبوظبي

تشهد الشاشة حالياً عودة قوية للمسلسلات المأخوذة عن أعمال روائية عربية شهيرة، بعد تراجع نسبي لهذا النوع من الأعمال خلال السنوات الماضية، واللافت أن نصيب الأسد من الأعمال التي يجري تنفيذها للروائي المصري الحائز جائزة نوبل للآداب الراحل نجيب محفوظ، كما استطاعت غالبية هذه المسلسلات حجز مكان لها ضمن الخريطة الدرامية لرمضان 2021، أو للعرض عبر المنصات الرقمية.

ومن أبرز الأعمال الدرامية المأخوذة عن أصل روائي؛ مسلسل «الملك» المأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» لنجيب محفوظ، وهو من إنتاج شركتي سينرجي وأروما، وكتب له السيناريو والحوار محمد وخالد وشيرين دياب، ومن إخراج حسين المنباوي. ويتناول «الملك»، الذي رشح لبطولته الفنان عمرو يوسف، قصة البطل أحمس وطرده الهكسوس من مصر، ويعد أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة المصريين القدماء بشكل واقعي، بحسب ما أوضح المنتج تامر مرتضى، في تصريحات سابقة له، واصفاً العمل بأنه أحد أضخم وأهم إنتاج شركتي سينرجي وأروما لموسم دراما رمضان 2021.

وتتناول الرواية إلى جانب قصة كفاح أهل طيبة (جنوب مصر) بقيادة البطل أحمس، قصة حبه لابنة عدوه ملك الهكسوس، فرغم حصوله على النصر لم تغب عن ذهنه صورة تلك الأميرة القادمة من الصحراء، والتي ظلت ملامحها محفورة في قلبه كأول يوم رآها فيه على ظهر السفينة الفرعونية، ومع ذلك يضحي بعاطفته في سبيل طيبة وتحرير وطنه. وتعد رواية «كفاح طيبة» الرواية الفرعونية الأخيرة لنجيب محفوظ قبل أن يتجه للروايات الاجتماعية، ونشرت للمرة الأولى في عام 1944، وهي الثالثة بين روايات محفوظ التاريخية بعد «عبث الأقدار» 1939، و«رادوبيس» 1943.

في مصعد معطّل

كذلك من المتوقع أن يحضر الروائي الكبير نجيب محفوظ، في رمضان المقبل من خلال مسلسل «بين السما والأرض»، المأخوذ عن قصته التي تحمل العنوان نفسه، من إنتاج شركة سينرجي، وفق ما أعلنه السيناريست إسلام حافظ عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، كما كتب المخرج محمد العدل على حسابه على «فيس بوك»: «بسم الله، مسلسل بين السما والأرض، عن قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إشراف عام حسام شوقي، إنتاج تامر مرسي، رمضان 2021 إن شاء الله المسلسل ضخم جداً وأبطاله هيكونوا مفاجأة».

وتدور أحداث الرواية حول مجموعة من الأشخاص يتعطّل بهم مصعد إحدى البنايات في القاهرة، وتقع بينهم العديد من المواقف التي تكشف شخصية كل منهم إلى أن يتم إنقاذهم.

«القاهرة»

يأتي مسلسل «القاهرة»، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي خلال مهرجان الجونة السينمائي في مصر، ليستلهم أحداثه من خمس روايات للكاتب نجيب محفوظ أيضاً، هي «القاهرة الجديدة»، «اللص والكلاب»، «الكرنك»، «ثرثرة فوق النيل»، و«الطريق». ومن المقرر أن تتولى المؤلفة مريم نعوم كتابة العمل، ويخرجه تامر محسن وإنتاج IProductions، على أن يتضمن المسلسل أجزاء عدّة، كل جزء مكوّن من ثماني حلقات، وسيعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية عام 2022.

«حتى لا يطير الدخان»

وعن رواية الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، أعلنت شركة العدل جروب، عن تقديم مسلسل «حتى لا يطير الدخان»، الذي خرج من سباق رمضان 2020، ولكنه توقف قبل البدء في تصويره، وإلى الآن لم يحسم مصير العمل الذي جرى التعاقد مع الفنان مصطفى شعبان للقيام بدور البطولة فيه ومعه الفنانة ريهام عبدالغفور، على أن يتولى الكاتب مدحت العدل كتابة السيناريو والحوار، والإخراج لماندو العدل.

كذلك بدأت منصة «نتفليكس»، أول من أمس، عرض المسلسل المصري «ما وراء الطبيعة»، وهو من إنتاج محمد حفظي، وسيناريو وإخراج عمرو سلامة. ويقوم ببطولته الفنان أحمد أمين مع رزان الجمال. وكشف سلامة، الأيام الماضية، عن عناوين ست حلقات من المسلسل، هي: «أسطورة البيت»، و«أسطورة لعنة الفراعنة»، و«أسطورة حارس الكهف»، و«أسطورة النداهة»، و«أسطورة الجاثوم»، و«أسطورة العودة للبيت».

جدل «حتى لا يطير الدخان»

أثار إعلان عن مسلسل «حتى لا يطير الدخان» الجدل، إذ قارن البعض بينه وبين الفيلم الذي قدم عن رواية «حتى لا يطير الدخان» وبالعنوان نفسه عام 1984، من سيناريو مصطفى محرم وإخراج أحمد يحيى، وأدى بطولته النجم عادل إمام والفنانة سهير رمزي.

- «الملك» مأخوذ عن «كفاح طيبة» لصاحب جائزة «نوبل».

- 5 روايات لمحفوظ أيضاً سيستوحى منها مسلسل «القاهرة».

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