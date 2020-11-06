أين تذهب.. جراند بلازا موڤنبيك مدينة دبي للإعلام

يمثل الفندق الجديد أحدث الإضافات إلى مدينتي دبي للإعلام والإنترنت، ووجهة الإقامة الوحيدة من فئة خمس نجوم في المنطقة، والأولى من نوعها ضمن «مركز الابتكار»، والذي افتتح في مارس 2019. حيث يلبي الاحتياجات المهنية، ومعايير الحياة العصرية للضيوف ممن ينشدون سهولة الاتصالات التقنيةّ ،وأعلى مستويات الراحة أو استكشاف معالم المدينة النابضة بالحياة، بفضل موقعه القريب من شارع الشيخ زايد، ومحطتي المترو «نخيل» و«مدينة دبي للإعلام»، وكذلك «مول الإمارات»، ونخلة جميرا.

كما يتيح الفندق لضيوفه طيفاً واسعاً من التجارب المميزة، بما في ذلك تذوّق أشهى المأكولات في واحد من مطاعمه الخمسة، أو الاسترخاء بجانب حوض السباحة، أو التعرف عن كثب إلى الثقافة المحلية أو تعزيز مصالحهم التجارية.

ويهيمن على الفندق طابع يختزل الأناقة البالغة والتصميم المعاصر، بدءاً من الأسقف العالية والنوافذ الكبيرة التي تلفّ الديكورات الداخلية بسحر الإنارة الطبيعية، وصولاً إلى مساحات الاجتماعات والوجهات الترفيهية التي تنفرد بتفاصيل فريدة غاية في الدقة.

أما أبرز ملامح الفندق، فهي ثريا «ذا سووب»، التي تتصدر البهو، وتمتد بشكل حلزوني من مركز السقف حتى المدخل. وتحمل هذه التحفة الفنية توقيع المصممة كاترينا هاندلوفا، التي استوحتها من حركة الطيور في السماء، حيث يبدو من السهل لمس نهايتها التي تتدلى على ارتفاع 2.3 متر عن الأرض، كما تتألف من 3500 قطعة كريستالية تم نفخها يدوياً.

ويولي الفندق أهمية كبيرة لابتكار تجربة شاملة ومتكاملة لضيوفه، لذلك يخصهم بنادٍ صحي فاخر، يضم حوض سباحة في الهواء الطلق، وصالة ألعاب رياضية، وصالون تجميل، وغرف البخار والساونا. فيما يوفر مركز السبا من منتجعات «سينسيجيا» الصحية تجارب مصممة لتلبي احتياجات الضيوف، مع علاجات فاخرة للجسم، مستوحاة من الطقوس البالينزية، واللمسات اليابانية الأنيقة، والتقاليد التايلاندية.

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