«صباح الشرقية» يطلّ بحُلة جديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تبث قناة الشرقية من كلباء، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، برنامجها «صباح الشرقية» بحُلته الجديدة، ليأخذ الجمهور يومياً في جولة صباحية مع نخبة من الضيوف والفقرات المتنوّعة.

يتناول البرنامج الذي يقدمه كل من عائشة النقبي، وعائشة الأنصاري، ومحمد البلوشي، موضوعات متنوّعة، إلى جانب استعراضه للمشروعات النوعية في المنطقة.

تستضيف كل حلقة من حلقات «صباح الشرقية» ضيفاً جديداً، من بينهم: أطباء، ومستشارون أسريون، ورياضيون، إضافة إلى متميزين في مجالات التطوّع، والابتكار، وروّاد الأعمال، فضلاً عن استعراض الخدمات والفعاليات التي تقام في المنطقة الشرقية وإمارة الشارقة.

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