بخدمات ومرافق جديدة "دبي ميراكل جاردن" تستهل موسمها الجديد

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

تستعد "دبي ميراكل جاردن"؛ أكبر حديقة للزهور الطبيعية في العالم لاستقبال زوارها في موسمها الجديد بدءاً من الأحد 1 نوفمبر 2020، للاستمتاع بمجموعة من الأعمال الفنية الرائعة التي تم تشكيلها باستخدام باقة متنوعة من الزهور من بين حوالي 150 مليون زهرة ونبتة من 120 نوعاً مختلفاً تم جلبها من مناطق مختلفة من العالم وتضمها الحديقة الفريدة من نوعها بأشكال وتصاميم تحاكي عدد من أشهر المعالم السياحية والشخصيات المحببة لتجعل من الزيارة تجربة استثنائية مفعمة بالمرح والسعادة.

وعن الاستعداد لاستقبال الزوار خلال الموسم الجديد، قال عبد الناصر رحال، الشريك المؤسس ومُصمم حديقة دبي ميراكل جاردن ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ’سيتي لاند‘ المطوّر للحديقة: " نعمل كل ما في وسعنا مع كل موسم جديد لطرح أشكال ومجسمات جديدة ومميزة تُدخل البهجة على قلوب الزوار وتجعل زيارتهم تجربة لا تنسى وتستحق المشاركة مع الأهل والأصدقاء. حققت دبي ميراكل جاردن نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في ظل التزام طاقم العمل بروح الفريق الواحد والعمل بلا كلل لتحقيق الأهداف المنشودة وفقاً لأعلى المعايير تأكيداً لمكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة على خريطة السياحة العالمية."

وكشفت إدارة الحديقة أن الاستعدادات لاستقبال الزوار شملت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية تماشياً مع تعليمات الجهات المعنية في دبي، بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الزوار ومن تلك التدابير توفير أجهزة مراقبة دراجة حرارة الضيوف عند مداخل الحديقة، وتوفير معقمات الأيدي في مختلف أرجاء الحديقة، وتثبيت اللوحات الإرشادية التي تشمل دعوة الجمهور إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات علاوة على تكليف طاقم العمل المدرب على أعلى مستوى بالتأكد من تطبيق تلك التدابير والتزام الزوار بها حرصا على سلامة الجميع.

ويأتي افتتاح الموسم الجديد للحديقة تزامناً مع استئناف العديد من المرافق والمعالم السياحية والترفيهية في دبي وفق القواعد والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المختصة في إمارة دبي وكذلك المُعلنة من قبل الجهات المعنية على مستوى الدولة، لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع بمرافق قلّمَا كان لها نظير في العالم، لاسيما مع اعتدال درجات الحرارة ما يشجع على الخروج إلى المناطق المفتوحة مع مراعاة ضرورة الالتزام بالاحتياطات اللازمة لضمان صحة الجميع.

توفر الحديقة، الممتدة على مساحة 72 ألف متر مربع في قلب دبي لاند، مساحات منوعة للترفيه، والاسترخاء والتمتع بالأجواء الطبيعية الساحرة، كما تقدم خلال الموسم الجديد مجموعة واسعة من الفعاليات في الهواء الطلق مع تحسن الطقس لضمان زيارة ملؤها الاستمتاع بالجمال برفقة الأهل والأصدقاء. كما عملت إدارة الحديقة على تطوير الإضاءة في مختلف جنباتها وذلك لراحة الراغبين في زيارتها ليلاً والتنزه في أرجائها الغنية والاستمتاع بتشكيلات الزهور البديعة من كافة الألوان والأشكال التي تبعث في النفس الشعور بالراحة والطمأنينة، فضلا عن توفير العديد من منافذ بيع المشروبات والمأكولات لخدمة زوار الحديقة وراحتهم.

ومن بين أعمال التطوير التي شهدتها "حديقة دبي ميراكل جاردن" استعداداً لموسمها الجديد، تم تجديد المسرح ليكون جاهزاً لاستضافة الأعمال الفنية والفعاليات الترفيهية المقدمة للزوار. كما توفر الحديقة لزوارها إمكانية التقاط الصور من نقاط مرتفعة للمجسمات الرائعة التي تعكس جمال الطبيعة والألوان الزاهية والتي تزيد من روعتها الإضاءة التي تم تصميمها وتوزيعها بأسلوب يضفي مزيداً من الجمال على مكونات الحديقة ولتشكل مجتمعة لوحات فنية بالغة الجمال.

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