«ديك» يقتل ضابط شرطة في الفلبين

المصدر: مانيلا - د ب أ

لقي ضابط شرطة فلبيني حتفه بعد أن أصابه ديك بشفرة حادة كانت مثبتة في ساقه، بجرح نافذ، إثر مداهمة لمصارعة ديوك غير قانونية، حسبما أفاد مسؤولون فلبينيون اليوم.

ونقل كريستيان بولوك، وهو قائد الشرطة في بلدة سان خوسيه بإقليم سامار شمالي الفلبين، على بعد نحو 480 كيلومتراً جنوب مانيلا، إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع أول من أمس، لكن تم إعلان وفاته لدى وصوله.

وقاد بولوك فريقا من رجال الشرطة في مداهمة استهدفت مصارعة الديكة غير القانونية في القرية وأمسك بأحد الديوك.

وقال مدير شرطة الإقليم، أرنيل أباد، إن النتوء المعدني المثبت بساق الديك أحدث قطعاً في الفخذ الأيسر للضابط، ما أدى إلى تمزق شريان الفخذ.

وأضاف في بيان: «قلبي مثقل لأننا فقدنا أخاً ضحى بحياته باسم الخدمة.. لقد كان حادثاً مؤسفاً ومثالاً لسوء الحظ لا أستطيع تفسيره».

وذكر أباد أن ستة أشخاص من المشتبه بهم الذين شاركوا في مصارعة الديوك تم القبض عليهم في المداهمة.

وتحظى مصارعة الديوك بشعبية في الفلبين، حيث تقام المعارك القانونية في أماكن مرخصة عادة في عطلات نهاية الأسبوع، ويمكن للمشاهدين المراهنة على نتيجة المواجهات، والتي غالبا ما تنتهي بمقتل أحد الديوك.

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