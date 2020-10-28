«الحياة ألوان» على شاشة الشرقية من كلباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تبث قناة الشرقية من كلباء التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في إطار خطتها البرامجية الجديدة التي انطلقت في أكتوبر، برنامج التنمية البشرية «الحياة ألوان»، الذي يستعرض على امتداد 16 حلقة جملة من المعارف في مجال تعزيز مفاهيم التنمية البشرية، عبر تطوير المهارات الفردية، وتكريس ثقافة التفكير الإيجابي لدى أفراد المجتمع.

ويقدم البرنامج الكاتب والمدرب الدولي في مجال التنمية البشرية راشد آل علي عند الساعة 7:15 مساءً من يوم الثلاثاء أسبوعياً، ويعاد بثه الساعة 5:30 صباحاً و1:30 ظهراً من يوم الأربعاء حتى يتسنى لأكبر عدد من المشاهدين متابعته، والاستفادة من المعلومات، والإرشادات، والنصائح التي يعرضها البرنامج.

ويسلّط البرنامج الضوء على أهمية تطوير الذات، واستخلاص العبر الإيجابية من مختلف المواقف الحياتية التي يمرّ بها الإنسان، وضرورة تحويلها إلى منطلقات للارتقاء، كما يعرّف بآلية إدارة الغضب وتجاوز الصعوبات والتحديات بالتفكير السليم والمنهجي، إلى جانب تكريس ثقافة القراءة لما لها من أهمية في بناء فكر ومعارف الإنسان، وغيرها من المعارف والإرشادات التنموية.

ومنذ انطلاقها نجحت قناة الشرقية من كلباء في تعزيز مكانتها على الساحة، واستقطاب نخبة من الإعلاميين المتميزين، ومواكبة التطورات التي يشهدها المجال الإعلامي بمختلف أدواته، إذ قدمت العديد من المحتويات الثرية، ورفدت واقع المشهد الإعلامي بمواد وبرامج وثقت تاريخ ونمو مدن ونواحي المنطقة الشرقية بأسرها.

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