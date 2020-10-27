تغريد النجار ضيفة «اقرأ.. احلم.. ابتكر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف حملة «اقرأ.. احلم.. ابتكر»، التابعة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في رابعة جلسات «نادي الكتاب»، إحدى رائدات أدب الطفل العربي، الكاتبة الأردنية المرشحة لكبرى الجوائز العالمية تغريد النجار، للحديث عن مؤلفاتها في جلسة حوارية مفتوحة مع القراء من مختلف دول العالم، وذلك يوم السبت 31 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 12 ظهراً. وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات حوارية تنظمها حملة «اقرأ، احلم، ابتكر» (عن بُعد)، بهدف تحقيق تقارب أكبر بين الطفل والكتاب، ودعم قدرات الأطفال على القراءة والكتابة والابتكار والإبداع في مجال قصص الأطفال، والمساهمة في فهم أكبر لاحتياجات الطفل العربي في مجال الأدب. ألفت النجار أكثر من 50 كتاباً للأطفال واليافعين، ونشرت أول كتاب لها بعنوان «صفوان البهلوان» في عام 1978.

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