تفعيل الإيجابية في زمن الجائحة.. بالجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة القاسمية، أخيراً، محاضرة بعنوان تفعيل الإيجابية في زمن الجائحة الوبائية، لتسليط الضوء على أبرز المواقف والسلوكيات والمؤشرات الإيجابية في التعامل مع الظروف الراهنة.

وأبرزت المحاضرة، التي قدمت ضمن الفعاليات الثقافية والأنشطة الموجهة للطلبة الدارسين، عدداً من القيم التي تعزز من إيجابية الطلبة، وتوظيف العادات التي تولدها الجائحة في مسارات داعمة. وحرصت المحاضرة، الدكتورة أمل مرجي، ومن خلال التنقل بين محاور عدة، على تحديد المفاهيم المتعلقة بالإيجابية، وبيان أهم مؤشراتها ومفاتيحها. واستعرضت آليات تفعيل الإيجابية في الظرف الراهن، من خلال رسم خطوات تحفيزية لبناء الإيجابية.

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