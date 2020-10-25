«مهرجان الجونة» يتحدى الجائحة ببريق السجادة الحمراء والنجوم

المصدر: القاهرة - رويترز

أطلق مهرجان الجونة السينمائي في مصر دورته الرابعة، أول من أمس، ليكون بذلك أول مهرجان سينمائي يقام بأرض الواقع بالمنطقة العربية منذ إعلان فيروس «كورونا» جائحة عالمية في مارس الماضي.

يعرض المهرجان، الذي يرفع شعار «سينما من أجل الإنسانية»، نحو 65 فيلماً من أكثر من 40 دولة ضمن مسابقات وبرامج متعددة. واختير فيلم «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، للعرض في الافتتاح، بعد فوزه بجائزتين من مهرجان البندقية السينمائي.

أقيم حفل الافتتاح بالمسرح المكشوف لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي شيد حديثاً بالمنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم السينما، الذين أطلوا على السجادة الحمراء للمهرجان، منهم اللبنانية ستيفاني صليبا، والسورية كندة علوش، والمغربية ميساء مغربي، والتونسية عائشة بن أحمد، والأردني منذر رياحنة، وليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين ولبلبة وأحمد السقا وخالد النبوي من مصر.

وشمل الحفل فقرات فنية، منها أغنية للبناني رامي عياش بعنوان «دقي يا مزيكا»، وأخرى أدتها مغنية الأوبرا فرح الديباني باللغتين الفرنسية والعربية تحية للفنانين الذين رحلوا في 2020 بعنوان «قصة حب»، إضافة إلى فقرة رقص استعراضي من وحي أعمال الراحل محمود رضا.

وكرّم المهرجان في الافتتاح الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو، ومصمم المناظر المصري أنسي أبوسيف بجائزة «الإنجاز الإبداعي»، فيما حصل الممثل الفرنسي الأميركي من أصل مغربي سعيد تغماوي على جائزة عمر الشريف.

وقال مدير المهرجان، انتشال التميمي، في كلمة الافتتاح: «كانت هناك صعوبات على كل المستويات.. لكن هذه الصعوبات جعلتنا أكثر تصميماً على التصدي لها والتغلب عليها».

وأضاف: «من بين هذه الصعوبات عدم تمكن مجموعة من الضيوف الذين كان من المنتظر وصولهم أمس واليوم من الحضور، إما بسبب إجراءات خاصة ببعض الدول، أو لإصابة بعضهم بفيروس (كورونا)، لكن رغم كل هذا تمكنا من جمع هذا العدد الكبير معنا هنا».

وبجانب عروض الأفلام يشمل برنامج المهرجان أربع حلقات نقاشية، وثلاث محاضرات متخصصة، إضافة إلى ورشتي عمل إحداهما عن كتابة سيناريو الفيلم القصير، والأخرى عن التمثيل.

ويقيم المهرجان، الذي يستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، معرضاً لأعمال مصمم المناظر أنسي أبوسيف، الذي قدم عدداً من أهم الأفلام المصرية، مثل: «المومياء» و«إسكندرية كمان وكمان»، و«الكيت كات» و«سارق الفرح» و«أرض الخوف» و«أيام السادات» و«الكنز».

تنسيق

اصطدم مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق في 2017 واكتسب سُمعة دولية طيبة خلال سنوات قليلة، بصعوبات مختلفة هذا العام، بدأت بتأجيل موعده المعتاد من شهر سبتمبر إلى أكتوبر، حتى يتم استجلاء الحالة الوبائية في مصر، والتنسيق بشكل كامل مع أجهزة الدولة ووزارة الصحة لتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا».

65 فيلماً من أكثر من 40 دولة ضمن مسابقات عدة.

الافتتاح شهد تحية للفنانين الذين رحلوا في 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news