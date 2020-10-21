"القرية العالمية" تفتح أبوابها 25 أكتوبر مع الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تفتح «القرية العالمية» أبوابها لاستقبال العالم، في موسمها الخامس والعشرين، الذي ينطلق اعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، مع الالتزام التام بمختلف التدابير الاحترازية والوقائية.

وتتمثل الإجراءات الاحترازية لزوار «القرية العالمية» في:

- الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

- الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين عن الآخرين.

- تجنب زيارة «القرية العالمية»، في حال وجود أعراض، مثل: السعال، أو الحمى.

- يُنصح كبار السن وذوو الأمراض المزمنة بتجنب الأماكن المزدحمة، أثناء زيارتهم.

وغيرها من الإجراءات والتدابير الاحترازية، تعرّف إليها: