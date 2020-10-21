روبرت ريدفورد يفقد نجله

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

ذكرت تقارير، أمس، أن جيمس ريدفورد، ابن الممثل الأميركي الشهير روبرت ريدفورد، توفي بمنزله في كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 58 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن جيمس كان يعاني مشكلات في الكبد منذ 30 عاماً.

وقالت متحدثه باسم والده روبرت ريدفورد (84 عاماً): «حجم الحزن على فقدان الابن لا يمكن قياسه، جيمس كان ابناً وزوجاً وأباً محباً».

وأضافت أن روبرت موجود مع أسرته في هذا الوقت الصعب، وطالبت باحترام خصوصية الأسرة في ذلك الوقت.

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