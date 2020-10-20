خبيرة تغذية : هذه المواد الغذائية ضرورية في زمن "كورونا"

كشفت خبيرة التغذية في وزارة الصحة الروسية الدكتورة أولغا ديكيرعن مواد غذائية يجب الحرص على وجودها في النظام الغذائي لتعزيز منظومة المناعة في الجسم، وخاصة في هذه الفترة التي تشهد وباء "كورونا".

ووضعت خبيرة التغذية الماء في مقدمة هذه المواد لأن الحفاظ على توازن الماء والأملاح في الجسم ضروري "لتتمكن كريات الدم الحمراء من الحركة بسهولة ونقل الكمية اللازمة من الأوكسجين إلى خلايا الجسم. وعندما يشعر الشخص بوعكة صحية يجب ألا يتخلى عن شرب الماء أبدا. لأن زيادة كثافة الدم تضر بالجسم".

وتضيف، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على البروتين (لتعزيز المناعة) والدهون المفيدة (تؤثر إيجابيا في عمل الرئتين) والكربوهيدرات المعقدة، التي بفضلها يتحسن نبيت الأمعاء.

وتشير الخبيرة، بحسب" روسيا اليوم" إلى فوائد الفيتامينات والعناصر المعدنية، التي يمكن أن تصل إلى الخلايا فقط مع البروتين، وتشدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفيتامين C.

وتقول، "الكثيرون يشترون الليمون على أمل الحصول على جرعة كبيرة من فيتامين C، مع أن هناك الفلفل الأحمر الكبير الذي يحتوي على كمية أكبر من هذا الفيتامين، حيث أن 100 غرام من الفلفل توفر 200% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين C".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news