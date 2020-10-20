ذكاء اصطناعي يكتشف عطل السيارة من صوتها

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

لعلك وقفت يوماً محتاراً حين سمعت صوتاً غريباً من محرك سيارتك، فبحثت عن سبب العطل دون جدوى؛ لذا طورت شركة السيارات «سكودا» تطبيقاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ليكتشف أعطال سيارات «سكودا» الحديثة بالاستماع إلى صوت محركاتها.. وهكذا يسجل التطبيق المسمى «ساوند أنلايزر» ضجيج السيارة ويقارنه بأنماط صوتية مسجلة لسيارات سليمة.

أصبحت حياة ميكانيكيي السيارات أكثر سهولة بفضل تطبيق «ساوند أنلايزر»، فمنذ يوليو العام الماضي اختبر التطبيق 245 تاجر سيارات سكودا من مختلف الدول، مثل ألمانيا وروسيا وفرنسا والنمسا، وكان ذلك في إطار مشروع لتجربة فاعلية التطبيق.

ويعمل التطبيق بأن يستمع أولاً إلى صوت السيارة بعد تشغيلها، ثم يستخدم خوارزمية ذكاء اصطناعي لمعاينة أنماط صوتية مسجلة للسيارة ذاتها، ما يمكنه من اكتشاف موطن المشكلة إن وجدت وتحديد الحل الأمثل.

وتزداد بذلك كفاءة صيانة السيارة ودقتها، فينخفض الزمن الذي تمضيه السيارة في الصيانة، ويزداد رضا الزبون عن الخدمة.

وقال ستانسلاف بيكر، رئيس قسم خدمات ما بعد البيع في شركة سكودا أوتو: «تطبيق ساوند أنلايزر مثال بارز على آفاق الرقمنة التي فتحتها سكودا حتى بعد مرحلة البيع، وسنواظب على الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد زبائننا بأفضل الخدمات، ولندفع تجربة العميل حتى أقصى درجات الجودة».

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