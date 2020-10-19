سنغافوري يبيع النمل: حشرات تحب الغير

المصدر: سنغافورة - أ.ف.ب

يركض النمل في صناديق شفافة داخل متجر في سنغافورة يوفر المستعمرات وكل التجهيزات اللازمة للراغبين في هذه الحشرات ذات الأرجل الستة كحيوانات أليفة.

ودشن جون يي في يناير الماضي متجره «جاست آنتس» (نمل فقط)، وهو أول محل في سنغافورة مخصص لبيع هذه الحشرات، محولاً هوايته التي كان يخصص لها جزءاً من اهتمامه إلى مهنة يكرّس لها كل وقته.

وطوّر جون يي اهتمامه بهذه الحشرات بعدما تلقى بعض العينات هدية من صهره، وسرعان ما ترك وظيفته مندوب مبيعات إلكترونيات كي يتفرغ لإطلاق متجره.

ويرى الرجل الأربعيني في النمل «حيوانات رحيمة وتحب الغير»، وتتمتع بـ«روح قتالية»، ويأمل في أن يصبح متجره مقصداً لعشاق النمل الآخرين.

وقال: «أريد أن أجعل هذا المحل مكاناً يجتمع فيه الناس ويتبادلون معارفهم وخبراتهم في تربية النمل». ويبيع المتجر مستعمرات النمل ومعدات متخصصة وأنابيب لاصطيادها وأطباقاً صغيرة للطعام وديداناً لإطعامها.

ويوفر جون يي في محله نحو 30 نوعاً من النمل، حصل على بعضها من خبراء ومتخصصين في مجال دراسة النمل، أو تولى أسر البعض الآخر هو وأصدقاؤه.

ويعرف جون يي أن إقناع مواطنيه بأن هذه الحشرات يمكن أن تكون حيوانات أليفة لا مؤذية فقط، لايزال يتطلب الكثير من الجهد والعمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news