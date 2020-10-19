«لحظات 2020» تستقطب لقطات مبهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» و«المراعي»، أن مسابقة التصوير تواصل استقطاب إبداعات المواهب العربية في المسابقة السنوية للتصوير الفوتوغرافي.

وانطلقت نسخة هذا العام من المسابقة تحت شعار «لحظات 2020» لتوثّق ظروف جائحة «كوفيد -19». وشهدت المُسابقة مُشاركة واسعة من الخليج عموماً، ومن السعودية والإمارات خصوصاً، إذ تُمثل المشاركات من المملكة نحو 50% من إجمالي المشاركات الخليجية في المسابقة حتى الآن، تليها مشاركات من الإمارات بـ26%.

وفي الإمارات، استخدم مصورون طائرات بدون طيار لالتقاط صورة لمزرعة تألقت تحت أشعة الشمس لترسم صورة عبقرية، بينما عمد آخرون إلى التقاط صورة نادرة لدبي النابضة بالحياة، وهي في هدوء مؤقت خلال فترة العزلة.

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