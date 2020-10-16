أين تذهب.. «هاكاسان أبوظبي» يحتفل بمهرجان منتصف الخريف

احتفل بمهرجان منتصف الخريف في مطعم «هاكاسان أبوظبي»، المطعم الكانتوني العالمي الشهير الذي يقع في قصر الإمارات. يعود تاريخ المهرجان والمعروف أيضاً باسم مهرجان القمر إلى أكثر من 3000 عام، هو عيد حصاد شعبي يحتفل به الصينيون، وهو ثاني أكثر المهرجانات شهرة من قبل سكان شرق آسيا. سيقدم المطعم الكانتوني الشهير لجميع ضيوف كعكة القمر مجاناً، التي ترمز إلى لم شمل العائلة في الثقافة الصينية، وتقدم بين الأصدقاء وفي التجمعات العائلية وقت الاحتفال.

وكشفت الوجهة الآسيوية عن استعدادها لتلقي طلبات الحجز على وجبات العشاء من الساعة 6 مساءً حتى 11.30 ليلاً، من الأربعاء حتى السبت، وتقديم غذاء «ديم سوم» الشهير يوم الجمعة من الساعة 12 ظهراً حتى 3:30 مساءً، وذلك في إطار القوانين والموافقات الحكومية التي تتبعها من خلال العمل بسعة 60% وبحد أقصى أربعة أشخاص لكل طاولة حتى إشعار آخر.

يجسد مطعم «هاكاسان» رؤية حديثة للمطبخ الكانتوني الأصيل بوحي من ثقافة الصين العصرية والعريقة، ويقدم هاكاسان باستمرار تفسيراً حديثاً للمطبخ الكانتوني الأصيل، مستوحى من الصين المعاصرة والقديمة. يسرّ المطعم استقبال جميع الضيوف، لكنه يوصي بالحجز المسبق لضمان حصولهم على طاولة، كما أنه يلتزم بتطبيق سياسة تحديد مدة الحجز ساعتين، ما يتيح أمام أكبر عدد من الزوّار الاستمتاع بزيارة الوجهة وسط أجواء آمنة وخلال وقت كافٍ.

تجدر الإشارة إلى أن المطعم الحائز جوائز يطبق الإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع برنامج النظافة الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إذ يحرص على اتباع التوجيهات الموضوعة لضمان سلامة الضيوف وفريق العمل.

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