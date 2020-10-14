شغف العُمر.. أردني يجمع 20 ألف قطعة أثرية في بيته

المصدر: عمّان - رويترز

وراء باب جميل التصميم في الطابق العلوي بمنزله، يحتفظ الأردني سمير أبودهيس بكنز من التحف التي جمعها على مدى 63 عاماً.

وأوضح أبودهيس (83 عاماً) أنه كان طوال عمره شغوفاً بالقطع القديمة، لاسيما تلك التي تعود إلى ماضي منطقة الشرق الأوسط، إذ يعرض تحفاً مثل قطعة بلاط مزركشة قديمة من المسجد الأقصى، وملابس تقليدية رقيقة من التراث البدوي.

وتحيط بالرجل مجموعته من القطع التراثية التي تضم ما يربو على 25 ألف قطعة الآن في بيته. وأوضح جامع التُحف أنه كان يحرم نفسه في بعض الأحيان من أشياء لتوفير المال لشراء قطع قديمة تعجبه، مشيراً إلى أنه أنفق مئات ألوف الدنانير الأردنية في شراء ما لديه من قطع أثرية.

ويتذكر أبودهيس شراء القطعة الأولى في مجموعته، وكانت قطعة من فخارية، عام 1957. وجمع الكثير من القطع المتوافرة لديه، والتي بينها عملات معدنية وطوابع وصور قديمة من مزادات مختلفة أو متاجر متخصصة.

وعادة ما يسمح أبودهيس، وهو أب لثلاثة أبناء وجد لسبعة أحفاد، للزوار بزيارة بيته ويشرح لهم أهمية كل قطعة تراثية يعرضها في متحفه. وذكر أن كل قطعة لها حكاية بالنسبة له.. لها تاريخ، ورغم العروض المغرية التي جاءته من أجل البيع فإنه يرفض، ويأمل أن يظل متحفه كما هو.

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