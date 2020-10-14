«ليالي الأضواء» تعود إلى ياس ووتروورلد أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت ياس ووتروورلد أبوظبي عن عودة فعالية «ليالي الأضواء» لتقدم لضيوفها وعشاق المغامرات مزيجاً من الموسيقى والأضواء المبهرة أيام الجمعة (16، و23، و30 أكتوبر الجاري).

ودعت الوجهة ضيوفها لقضاء أجمل الأوقات خلال الفعالية التي ستتحول خلالها مدينة الألعاب المائية إلى عالم من الأضواء.

وتستقبل فعالية «ليالي الأضواء» ضيوفها وسط الأجواء الاحتفالية والفعاليات المميزة كالحفل الموسيقي «الصامت» الذي يُنظم باستخدام سماعات لاسلكية مُضيئة تمكن الضيوف من الاستماع بأنغام الموسيقى المفضلة لديهم في أجواء مميزة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، كما سيكون الضيوف على موعد مع لوحة فنية راقصة ستقدمها فرقة «سبلاش سكواد» عند بحيرة أمواج.

وسيتمكن الضيوف من قضاء أمسيات حافلة بالمرح والتشويق والمغامرات المائية مع أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، والتي ستبدو ياس ووتروورلد خلالها كلوحة تتألق بالأضواء المنتشرة في أرجاء المكان.

يشار إلى أنه يجب على الراغبين في زيارة ياس ووتروورلد أبوظبي الحجز الإلكتروني المسبق للتذاكر بمن فيهم حاملو بطاقة الدخول السنوية، بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية. ودعت الوجهة الضيوف إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة من خلال ارتداء الكمامات خلال التجول بين المرافق والألعاب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، وتعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الالكترونية في جميع المنافذ.

الضيوف على موعد مع لوحة فنية راقصة ستقدمها فرقة «سبلاش سكواد» عند بحيرة أمواج.

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