فرصة للغوص بقرب أسماك البيرانا.. في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «ذا جرين بلانيت»، القبة البيولوجية الترفيهية والتثقيفية في دبي، عرضاً خاصاً للاستمتاع بأجواء الهالوين، مقدمة تجارب حافلة بالإثارة، مع فرصة لمواجهة أسماك البيرانا المفترسة.

من يجرؤ على الغوص مع أسماك البيرانا المفترسة؟ يمكن لمن يتمتع بالشجاعة الكافية أن ينتهز هذه الفرصة في الهالوين. وستقدم «ذا جرين بلانيت»، بالشراكة مع مركز البوم للغوص، أول تجربة من نوعها في المنطقة، إذ سيرتدي الضيوف بدلة الغوص، وسيتجهون خلف الكواليس إلى «مطبخ اللحوم» مع تلقي موجز تعليمي كامل، يقدمه عالم الأحياء الخبير في القبة البيولوجية، ويشاركون في جولة في المكان. وتتيح تجربة الغوص مع أسماك البيرانا الفرصة للمغامرين الذين يتمتعون بالجرأة في دبي للاقتراب من بعض الكائنات الأكثر روعة في الغابات المطيرة.

ولن يكون على الضيوف أن يشعروا بأي قلق، باعتبار أن تجربة الغوص ستكون على مسافة آمنة قدرها 1.5 متر، وستتيح للضيوف مشاهدة هذه التجربة.

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