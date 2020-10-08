تأجيل عرض فيلم «جوراسيك وورلد: دومينيون»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت «يونيفرسال بيكتشرز» التابعة لـ«كومكاست كورب»، إنها أجلت عرض فيلم «جوراسيك وورلد: دومينيون» لمدة عام حتى يونيو عام 2022.

وهذا أحدث فيلم يجري تأجيله في غمرة جائحة فيروس كورونا. وغيرت استديوهات هوليوود مواعيد عرض الأفلام فيما تكافح صناعة السينما للتعافي من أثر إغلاق دور العرض في العالم في مارس الماضي. وعاودت دور السينما فتح أبوابها في بعض البلدان، لكن تلك الخطوة لاتزال بطيئة في الولايات المتحدة.

وقالت ساينوورلد، ثانية أكبر الشركات المالكة لدور السينما في بريطانيا، الاثنين الماضي، إنها أغلقت دوراً خاصة بها في الولايات المتحدة، بعد أن عاودت فتحها في أغسطس. ولاتزال المسارح مغلقة في نيويورك ولوس أنجلوس. وفيلم «جوراسيك وورلد: دومينيون» من بطولة كريس برات وبرايس دالاس هاوارد، وهو ضمن سلسلة أفلام حديقة الديناصورات «جوراسيك بارك»، وحقق إيرادات ضخمة عند عرضه عام 1993.

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