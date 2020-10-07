عمره 60 مليون عام.. بيع ديناصور بمبلغ 31 مليون دولار في أميركا

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، بيع الهيكل العظمي للديناصور "ستان" الذي يبلغ عمره 60 مليون عام بمبلغ 31,8 مليون دولار.

ويعد هيكل ستان واحداً من أكثر هياكل ديناصورات فصيلة "تيرانوصور ريكس" اكتمالاً ويحتوي على 188 عظمةً ويبلغ طوله 40 قدماً بارتفاع 13 قدماً.

وتم العثور على هيكل ستان بالقرب من بلدة بافالو في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية عام 1987 واستغرق علماء الحفريات بمعهد بلاك هيلز للبحوث أكثر من ثلاث سنوات خلال التنقيب عنه وإعادة بناءه.

ويقدر العلماء عمر التيرانوصور بعشرين عاماً وقت نفوقه منذ حوالي 60 مليون عام.

ويقول جيمس هيزلوب، من دار مزادات كريستيز البريطانية التي تولت عملية بيع ستان: "إنها فرصة واحدة في العمر لشراء تيرانوصور مكتمل مثل هذا". ويضيف: "لا يوجد الكثير من الهياكل الجيدة المكتملة".

وسُمي ستان على اسم عالم الحفريات المسؤول عن اكتشاف هيكله.

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