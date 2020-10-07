إخلاء سبيل الممثلة الهندية ريا شاكرابورتي بكفالة في قضية انتحار حبيبها

المصدر: بومباي-أ ف ب

أخلي سبيل الممثلة البوليوودية ريا شاكرابورتي بكفالة بعد شهر على توقيفها في قضية انتحار حبيبها السابق الممثل شوشانت سينغ راجبوت التي تحظى باهتمام إعلامي واسع. واتُهِمَت الممثلة البالغة 28 عاما بأنها اشترت مخدرات لراجبوت (34 عاماً) الذي وُجِد ميتاً في منزله في بومباي في يونيو الفائت.

وأمرت محكمة في بومباي بتخليتها بكفالة، على ما أعلن وكيلها المحامي ساتيش مانيشيندي الذي وصف القرار بأنه انتصار "للعدالة والحقيقة". أما شويك، شقيق الممثلة، الذي أوقف في الوقت نفسه، فأبقي قيد التوقيف.

وأثار انتحار راجبوت زوبعة إعلامية رأى فيها البعض نوعاً من "حملة شعواء"، وأصدرت وسائل الإعلام الهندية أحكاماً مسبقة على شاكرابورتي واتهمتها بأنها لجأت إلى السحر الأسود لدفع حبيبها السابق إلى الانتحار.

وأثار مقتل الممثل جدلاً إعلامياً كبيراً في شأن الصحة النفسية في بوليوود والضغوط الموجودة في صناعة الفن السابع. لكنّ عائلة راجبوت شككت في صحة تقارير أفادت أن الممثل كان يعاني الاكتئاب، واتهمت شاكرابورتي بأنها سرقت أمواله ودأبت على مضايقته، وهو ما تنفيه الممثلة الشابة بشدة.

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