9 واعدات من «نون» يشاركن في «فنون العالم دبي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يُشارك نادي سيدات الشارقة في الدورة السادسة لمعرض «فنون العالم دبي»، الذي ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 3000 عمل فني من أكثر من 30 دولة.

ويدعم النادي، عبر مشاركته للمرة الثالثة في المعرض العالمي، تسع فنانات واعدات، احتضن إبداعهن رواق نون للفنون التابع لمركز كولاج للمواهب، الذي سيعرض أعمال الفنانات الموهوبات في إطار جهود نادي سيدات الشارقة لتسليط الضوء على المواهب الإبداعية الشابة في الدولة.

من جانبها، قالت مساعد مدير مركز كولاج للمواهب، فاطمة النقبي، إن «مساندة النادي للمرأة فنياً تجسّد رؤية كولاج مركز المواهب في تقديم الدعم للفتيات والسيدات حتى يتمكن من اكتشاف مواهبهن وتطويرها، والتعبير عن أنفسهن بطريقة إبداعية، ولإيصال إبداعاتهن الفنية باختلاف فنونها وحرفها إلى الآخرين من خلال إتاحة الفرصة لهن للمشاركة في المعرض، الذي يعد منصة عالمية تجمع نخبة من الفنانين المحليين والعالميين».

وتمتلك الفنانات المشاركات في معرض «فنون العالم دبي» خبرة فنية، إذ تستلهم ضحى حلمي أعمالها من القصص الحياتية، فيما تحتفي سميرة أشيك بفن الخط العربي، نظراً لأهميته وما يحمله من روحانية الرسالة الإسلامية، ويطغى الأسلوب الواقعي التراثي على الممارسة الإبداعية لآمنة البنا، أما مصممة الغرافيك نوف الدرس، فستعرض لوحات لمناظر طبيعية مجردة بألوان تشي بحيوية الطبيعة الخلابة. وعبر الألوان الزهرية المشرقة والجريئة ستعرض علياء رؤاها الفنية عن أهمية الأمل والسعادة، بينما تجسد الفنانة نيفين مجيد تجربتها من خلال الحبر الكحولي الحيوي، في حين ستقدم أمل الزعابي ألوانها الزاهية في لوحات تجمع بين عناصر الفن الحديث والخط، وتركز إسراء شجر في تجربتها على نوع معين من الخيول، والمسمى بـ«الأدهم».

المعرض ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي.

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