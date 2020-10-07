«وورنر براذرز» تؤجل عرض فيلمين

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت شركة وورنر براذرز، أول من أمس، إنها ستؤجل إصدار فيلمي «دون» و«ذا باتمان»، في انتكاسة أخرى لصناعة الترفيه التي تضررت من عمليات الإغلاق، بسبب مرض «كوفيد-19»، وإجراءات التباعد الاجتماعي التي تسببت في إغلاق دور العرض في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر عرض فيلم «دون»، وهو فيلم خيال علمي للمخرج الكندي دينيس فيلنوف، في أكتوبر 2021، بدلاً من ديسمبر المقبل.

وتأجل عرض فيلم «ذا باتمان»، بطولة روبرت باتينسون، إلى ربيع 2022 بدلاً من أكتوبر العام المقبل.

ويجري تأجيل عرض الأفلام حتى بعد تخفيف القيود، إذ لايزال الناس يشعرون بالقلق من دخول قاعات السينما.

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