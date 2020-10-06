وزيرة ألمانية: العمل من المنزل يفيد البيئة

المصدر: برلين - د.ب.أ

قالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولس، أمس، إن «الحق في العمل من المنزل يعزز مصالح الموظفين كما أنه مفيد للبيئة. علمنا في أزمة كورونا أن العمل المتنقل يمكن أن يكون فعالاً في العديد من المجالات، فهو يساعد على تقليل الاختناقات المرورية والتنقل».

وبحسب الوزيرة، فإن التعاون الافتراضي بدلاً من رحلات العمل يمكن أن يقلل حركة المرور بنحو 8%. وقالت شولتسه: «ستكون هذه خطوة كبيرة نحو المزيد من حماية المناخ وتحسين نوعية الحياة. ويمكن للعمل المتنقل أن يفتح آفاقاً جديدة للمناطق الريفية، عندما لا يتطلب العمل في المراكز الحضرية بالضرورة وجوداً مادياً».

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