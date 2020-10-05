«بيركلي أبوظبي» يُطلق برنامج موسم الخريف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز بيركلي أبوظبي، أمس، برنامجه الجديد لموسم الخريف، الذي يتضمن دورات تدريبية عبر الإنترنت في الموسيقى المعاصرة وفنون الأداء، تحت إشراف نخبة من الفنانين والأساتذة.

يوفر البرنامج مجموعة من التجارب التعليمية التي تهدف إلى الارتقاء بالمهارات الإبداعية للطلبة من منازلهم في مجالات الرقص والموسيقى والمسرح.

وتشمل الدورات التدريبية فصولاً دراسية في دورة الإيقاع الموسيقي وتدريب الأذن، ويتعلم فيها الطلبة أساسيات النظرية الموسيقية الغربية، ودورة الإنتاج الموسيقي الرقمي التي تشرح عملية الإنتاج الموسيقي، بما في ذلك التسجيل والتحرير والمزج، ودورة تقنيات القرص الدوار ومهارات تنسيق الموسيقى «دي جي» التي تستكشف ثقافة وجماليات الهيب هوب، ومهارات القرص الدوار، ودي جي النوادي، ومزج الأغاني، بالإضافة إلى دورة أساسيات تأليف الأغاني لمساعدة الطلبة على إنشاء بنية الأغنية وإيقاعاتها وأنغامها وكلماتها، بما يدعم ويحسن مهاراتهم الإبداعية في هذا المجال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news