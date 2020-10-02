وفاة «مريض برلين» أول شخص شُفي من الإيدز عن عمر 54 عاماً

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

توفي تيموثي راي براون، أول شخص يُشفى من فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، عن عمر ناهز 54 عاماً، حسبما ذكرت جمعية مكافحة الإيدز الدولية في بيانـ وتوفي براون بعد أن عاد إليه مرض سرطان الدم قبل ستة أشهر، وانتشر في عموده الفقري والمخ.

وكان براون معروفاً في البداية بالاسم المستعار «مريض برلين»، بعد شفائه من فيروس نقص المناعة البشرية عام 2008، لكنه قرر لاحقاً شن حملة علنية باسمه.

وبثت حالة براون الأمل بإمكانية أن يصبح الإيدز قابلاً للعلاج على نحو واسع النطاق، كما أطلقت جهوداً من جانب الباحثين والمؤسسات.

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