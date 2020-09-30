الإعدام لمدرّسة صينية بتهمة تسميم 25 تلميذاً

المصدر: بكين - أ.ف.ب

حُكم على مدرّسة صينية بالإعدام بعد تسميمها 25 تلميذاً في مدرسة ابتدائية، ما أدى إلى مقتل أحدهم، كما أعلن القضاء المحلي.

ودانت محكمة الدرجة الوسطى، في مدينة جياوزوو بمقاطعة هينان في وسط البلاد، أمس، المدرّسة وانغ يون، بتهمة دسّ مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء محضر لتلامذة في مارس 2019، بدافع الانتقام من المدرسة التي يرتادونها.

ويُستخدم هذا المركّب الكيميائي خصوصاً في حفظ اللحوم، لكنه قد يكون ساماً في حال استخدام جرعات كبيرة منه.

وذكرت المحكمة أن «وانغ كانت علم علم بالأذى، الذي يمكن للمنتج أن يلحقه، لكنها لم تأبه لذلك».

وتبيّن أنها حاولت أيضاً تسميم زوجها سنة 2017، إثر خلاف بينهما.

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